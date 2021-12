Mulher que deu à luz no carro e perdeu bebê recebe alta

Recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 22, por volta das 10h, Verônica Teodoro dos Santos, de 23 anos, que estava internada no Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas.



A paciente chegou ao instituto nesta terça-feira, 21. Ela estava grávida e teve o atendimento recusado pelo Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, e também pelo Hospital Geral do Estado (HGE). Por conta da demora, ela acabou dando à luz no carro. O bebê morreu.



De acordo com informações do Iperba, Verônica passou por uma curetagem e permaneceu em observação durante 24 horas, sendo liberada em seguida.

