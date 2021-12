Mulher que caiu de passarela passa bem

A vendedora Vânia Pereira França, de 36 anos, passa bem após ter caído da passarela que dá acesso ao Salvador Shopping, na avenida Tancredo Neves, em Salvador. Ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Jorge Valente, na Graça e recebeu alta no início da noite.

Vânia estava a caminho da loja de sapatos, Magic Shoes, local onde trabalha, quando sofreu o acidente. Segundo a gerente da loja, Patrícia Silva, que acompanhou Vânia até a unidade de saúde, ela passa bem. Um médico, que estava nas proximidades, deu os primeiros socorros à Vânia até que o socorro chegasse.

Informações da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (35ª-CIPM) dão conta que Vânia caminhava sozinha, quando passou mal e caiu. Mas uma colega de trabalho de Vânia contou que ela sofre de depressão pós-parto e teria se atirado da passarela.

Ainda segundo a 35ª CIPM, um carro que ia passando pelo local no momento da queda, desviou da vítima. Policiais militares isolaram as duas faixas da esquerda da avenida com cones. O trânsito ficou lento, mas voltou ao normal, às 13h30, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

