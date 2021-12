Mulher pula de imóvel para escapar de agressão do companheiro

Na tentativa de se desvencilhar das agressões do companheiro, o carpinteiro Gilvan Ribeiro dos Santos, de 35 anos, a doméstica Laísa de Almeida dos Santos, 22, não pensou duas vezes antes de pular do primeiro andar da residência do casal, na rua do Riacho, em Narandiba, na noite da quinta-feira, 11.

Ela caiu sobre um portão e sofreu escoriações no braço esquerdo, pernas e lado esquerdo do quadril. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levaram ao Hospital Geral do Estado, onde, até ontem à tarde, seguia internada no setor de sutura.

Segundo um amigo do casal, o pedreiro Reginaldo dos Santos, 33, Laísa teve o quadril perfurado por um dos espetos do portão e ainda aguarda por cirurgia.

Conforme ele, o filho de Gilvan, um menino de 12 anos, contou que a briga teria sido motivada por ciúmes, e que Laísa se jogou quando o agressor tentou atingi-la com um martelo.

Na hora da briga, um irmão da mulher, de 15 anos, que está passando férias em Salvador, também estava na casa.

Ao acompanhar a mulher ao hospital, Gilvan foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, situada na avenida ACM.

