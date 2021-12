Mulher perde controle de veículo e colide em poste

Uma mulher de 23 anos perdeu o controle da direção de um carro e colidiu em um poste na rua Professor Milton Cayres de Brito, no Caminho das Árvores, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 10h40, nas imediações do jornal A TARDE.

Segundo um policial militar, a vítima ficou em choque após o acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à condutora, que teve escoriações no braço direito. A mãe dela estava no local, mas não quis falar com a imprensa.

"Eu ouvi o som da batida. Por sorte foi contra um poste e aparentemente ela não teve ferimentos sérios. Imagine se o carro colidisse em uma pessoa", disse Silas Lima, que presenciou o acidente.

Silas, que trabalha na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), explicou que realizava um serviço com um colega no local quando a colisão ocorreu. "Estamos indo para outro serviço, agora é esperar a empresa informar se o equipamento foi comprometido", contou.

O poste ficou inclinado com o impacto. Policiais militares e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitoram o tráfego na localidade.

*Sob a supervisão da editora Paula Pitta.

Acidente aconteceu por volta das 10h40

adblock ativo