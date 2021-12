Mulher perde controle de carro e morre na BR-324

Uma mulher morreu após perder o controle do veículo e invadir o portão da empresa fabricante de lâmpadas G-Light. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 28, no KM 522 da BR-324, em Feira de Santana (a 107 km de Salvador). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Joseane Moraes dos Santos, 43 anos, morreu antes de receber atendimento.

Conforme a PRF, neste final de semana, foram registrados 20 acidentes nas rodovias federais, com 12 feridos e quatro mortes. Dentre as ocorrências registradas está o caso do motorista de uma carreta, identificado como Gabriel Alves dos Santos, 55 anos, e da carona Doralice Carvalho Queiroz, 46 anos.

Ambos morreram neste sábado, 27, no KM 905 da rodovia BR-101, no município de Alcobaça, após o veículo deles colidir com outra carreta carregada de cerveja. Os corpos do casal serão sepultados neste domingo, 28, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Nas rodovias estaduais, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ocorrerem quatro acidentes, com uma vítima.

adblock ativo