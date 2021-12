Mulher passa mal durante missa solene em homenagem à padroeira da Bahia

A missa solene celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia, foi marcada pelo forte calor na frente da basílica localizada no bairro do Comércio, em Salvador. A reportagem do Portal A TARDE presenciou uma mulher que se sentiu mal e foi socorrida por pessoas que estavam por perto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) estava no local, mas não chegou a ir até a mulher, que foi colocada em uma cadeira, recebeu água e ficou na sombra de um guarda-chuva cedido por fiéis que acompanhavam a missa campal.

A solenidade faz parte das festividades em homenagem à padroeira da Bahia. Uma procissão iniciada após a missa marca o encerramento dos festejos iniciados no dia 29 de novembro.

*Com informações de Bianca Carneiro

