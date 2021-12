Mulher morta em ponto de ônibus era viúva de ex-policial

"Aqui a gente não pode falar muita coisa, não. Mas fiquei sabendo que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que o marido dela também foi morto". Sem dar detalhes por temer represália, uma moradora do bairro de Brotas especulou uma possível motivação para a morte da comerciante Rosilene Silveira Carvalhal, de 39 anos, na tarde de terça-feira, 9, próximo à Cruz da Redenção, em Brotas.

Ela foi executada com diversos tiros nas mãos e na cabeça, por volta das 16h, no cruzamento da Rua Campinas de Brotas com a Avenida Dom João VI.

Segundo informações da Central de Comunicação das Polícias (Centel), Rosilene estava em um ponto de ônibus quando um homem chegou, em uma moto vermelha, atirou e fugiu.

No momento do crime, o ponto estava cheio de gente, mas somente a mulher foi baleada. Ela era moradora de São Tomé de Paripe, no Subúrbio, mas estava na casa da mãe, no Alto do Saldanha, a alguns metros do local onde foi morta.

Expulso da corporação

Em 6 de outubro de 2015, o marido dela, o ex-policial militar Valmiro Silva Santana, 54, foi executado a tiros, na Rua Doutor Esteves de Assis, na localidade do Sertanejo, na Cidade Nova. Na ocasião, investigadores do Departamento de Homicídios (DHPP) concluíram que ele tinha sido atraído por traficantes para uma emboscada.

Segundo investigações, ele foi ao local buscar a moto do filho, que foi roubada. Valmiro foi expulso da polícia em 2012 por envolvimento com o tráfico de drogas, disse a PM na época.

A reportagem procurou a Polícia Civil para comentar uma possível relação entre a morte do casal, mas não obteve êxito.

