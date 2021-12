Mulher morta a facadas pelo tio será sepultada nesta quarta

Será sepultado nesta quarta-feira, 3, às 17h, no cemitério Jardim da Saudade, o corpo de Luciana Augusta Teixeira Lustosa Machado, de 34 anos, morta a facadas pelo próprio tio, Marco Antônio Teixeira Costa, após uma briga familiar motivada pela pensão da avó da vítima.

O marido de Luciana, que morava há 10 anos na Califórnia (EUA), deve chegar a Salvador por volta de meio-dia desta quarta.

A irmã da vítima, Sílvia Augusta Teixeira Lustosa, de 31, também foi esfaqueada pelo tio e segue internada no Hospital São rafael, onde trabalha como nutricionista. Seu estado de Saúde não foi divulgado pela instituição.

O marido de Sílvia, Luís Fábio Fernandes Santana, que golpeou Marco Antônio com uma cadeira de alumínio para defender a esposa, prestou depoimento à polícia sobre o caso.

"Ele (Marco Antônio) disse que ia embora do imóvel e, ao sair, Fábio alega que viu ele sacando uma faca e correndo em direção ao mesmo. Fábio conseguiu fugir do local e, ao olhar para trás, viu que a cunhada havia sido atingida e a sua esposa seria também, por isso voltou para defendê-la", afirma o delegado Joelson Reis.

Marco Antônio também ficou ferido e foi socorrido junto com as vítimas para o Hospital Geral Menandro de Faria. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ele foi transferido na tarde desta terça-feira, 2, para o Hospital Evangélico da Bahia. Entretanto, a reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a unidade, que não possui registro de entrada dele.

