Mulher morre soterrada após deslizamento em Salvador

A mulher que ficou soterrada após um deslizamento de um barranco na Rua do Ocidente, em Fazenda Grande do Retiro, morreu na tarde desta segunda-feira, 17, segundo informações da Polícia Militar (PM-BA). O deslizamento aconteceu pela manhã, por volta de 8h30, e atingiu uma casa e uma creche. Além da vítima, identificada como Tainã de Jesus Sena, de 22 anos, um bebê de um ano e três meses também foi soterrado e permanece desaparecido. Equipes da Defesa Civil (Codesal) permanecem com as buscas.

Outras três crianças, que também estavam no local no momento do deslizamento, foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros. O filho mais velho de Tainã, Talison, de 7 anos, foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. De acordo com familiares, ele foi retirado com lesões leves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os sobrinhos de Tainã, Maicon e Maiane Sena também estavam no imóvel no momento do acidente, mas conseguiram sair sem ferimentos.

A mulher e as crianças tinham acabado de acordar quando o imóvel foi atingido pela terra. Vizinhos e familiares acompanharam o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil. De acordo com o engenheiro da Codesal, João Carlos, o deslizamento de terra atingiu o fundo da casa e 50% da residência desabou.

Cerca de 17 bombeiros, além de três viaturas da PM e unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil (Codesal) e Sucom, permanecem no local. A suspeita, conforme a Codesal, é de que o imóvel era uma construção irregular.

Ocorrências

Até as 17h desta segunda-feira, 17, a Defesa Civil registrou 158 solicitações de emergência em Salvador. Foram contabilizados 17 ameaças de deslizamentos, 21 ameaças de desabamentos, três alagamentos de área, um alagamento de imóvel e uma avaliação de imóvel alagado.

Também por conta da chuva que atinge a capital baiana, o órgão registrou seis desabamentos parciais, quatro desabamentos de imóveis, quatro desabamentos de muros e 86 deslizamentos de terra.

