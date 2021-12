Mulher morre queimada após ser atacada com substância química em Salvador

Uma mulher de 39 anos, identificada como Cássia Ribeiro da Conceição, morreu após ser queimada com uma substância química, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O caso aconteceu na rua Raul Gilardi, por volta das 2h30, na madrugada deste domingo, 16.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime foi cometido por outra mulher. Não há informações sobre as circunstâncias nem a motivação do crime.

Além disso, a polícia também informou não ter mais detalhes sobre o tipo de substância utilizada para queimar a vítima. Ela chegou a ser atendida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (DT), que atende os bairros de Liberade, IAPI, Curuzu, Santa Mônica.

Outros casos

Só neste domingo foram registrados outras duas mortes de mulheres em Salvador. A empregada doméstica Jéssica Santiago dos Santos, de 29 anos, foi morta a facadas na casa onde trabalhava no Vale do Canela, em Salvador. O neto da patroa, que confessou o crime.

E uma outra mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no bairro do Horto Florestal após ser baleada por um grupo de homens armados.

