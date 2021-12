Mulher morre em micro-ônibus após briga no Comércio

Uma moradora de rua morreu dentro de um micro-ônibus após ser atingida no pescoço por um pedaço de espelho durante uma briga no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 18. Segundo a polícia, o crime ocorreu na região da Ladeira da Preguiça, nas proximidades do Elevador Lacerda, por volta das 9h, e foi praticado por outra mulher, também moradora de rua, que acusava a vítima de roubar cerca de R$ 30.

A vítima, identificada apenas como Edinéia, 30 anos, morreu dentro do micro-ônibus da empresa União, linha Curuzu/Contorno, placa JLC-9582, número de ordem 0408. Para socorrer a vítima, populares que testemunharam o caso pararam um micro-ônibus que passava no local e obrigaram o motorista a prestar socorro. Mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no interior do veículo.

Conforme Josinaldo Cardoso, 38, motorista do veículo interceptado, ele havia acabado de descer a Avenida Contorno quando um cordão humano formado por seis homens o obrigou a parar o veículo. Os homens carregavam Edinéia, que sangrava, e forçaram o motorista a levá-la a um hospital. Entre os rapazes estava Anselmo Silva, marido da vítima e também morador de rua.

Um adolescente de 17 anos disse que Edinéia estava bêbada quando discutiu com a assassina. O corpo de Edinéia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a uma perícia. O marido da vítima prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.

adblock ativo