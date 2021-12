Mulher morre em congestionamento causado por protesto

Uma mulher de 36 anos sofreu parada cardiorrespiratória e morreu na calçada em frente a um mercadinho no bairro do Lobato, nesta quarta-feira, 18. A moradora do bairro de Plataforma se sentiu mal logo cedo e estava dentro de um ônibus a caminho do hospital. Devido ao congestionamento gerado por protesto na Avenida Suburbana ela não conseguiu chegar à unidade de saúde.

Uma ambulância do Samu, que passava pelo local, na contra mão, para fugir do protesto, foi parada por populares para prestar atendimento à mulher. De acordo com o médico Lucas Albuquerque, quando a equipe chegou ela já tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada, mas logo depois teve outra parada. "Tentamos reanimá-la novamente por 50 minutos, mas ela não resistiu", explicou.





O médico ainda relatou que o trânsito estava completamente travado e que os manifestante não deixaram a ambulância, que seguia para atender uma solicitação no Alto do Cabrito, passar.

