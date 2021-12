Mulher morre em acidente no bairro do Comércio

Uma jovem de 19 anos morreu por volta das 11h desta sexta-feira, 01, no bairro do Comércio, em Salvador. Testemunhas relataram aos agentes da Transalvador, que a vítima, sem nome ainda divulgado, estava na garupa da moto, e teria se chocado com um carro. A jovem desequilibrou, caiu e foi atingida por um ônibus que passava no momento. Uma ambulância de atendimento particular socorreu a vítima, que não resistiu.

O condutor da moto teve escoriações pelo corpo e seguiu para atendimento no Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não se sabe o estado de saúde dele. De acordo com familiares da jovem morta, o condutor seria namorado da vítima e não era habilitado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local e prestou atendimento aos familiares da jovem.

De acordo com a Transalvador, das 7h da manhã até o início da tarde desta sexta-feira, 01, foram registrados 4 acidentes com 3 feridos e 1 morte.

adblock ativo