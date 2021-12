Mulher morre e outra fica ferida durante ação da PM

Uma mulher morreu e outra ficou ferida durante um tiroteio entre policiais militares e bandidos na noite deste sábado, 23, no bairro do Lobato. De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu quando uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) averiguava uma denúncia de homens armados nos fundos do Colégio Ailton Pinto de Andrade, que fica em frente à unidade da PM no bairro.

Os policiais revistavam as pessoas que estavam no local, quando um homem fugiu. Dois PMs perseguiram o fugitivo, que teria atirado nos policiais, de acordo com a PM. Os policiais revidaram atirando uma vez, cada um, mas o homem conseguiu escapar, ainda de acordo com a PM.

Após a perseguição, os policiais foram informados de que uma mulher foi baleada nas imediações da primeira abordagem. Ela foi socorrida e levada para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Cerca de uma hora depois, os PMs foram informados que outra mulher, Vânia Machado, 40 anos, também foi baleada. Ela foi encontrada caída no chão. Vânia não resistiu aos ferimentos e morreu.

Não há informações se Vânia e a outra mulher foram atingidas pelas balas disparadas pelos policiais. Os PMs envolvidos na ação foram enviados à Corregedoria Geral da Polícia Militar para prestar esclarecimentos.

adblock ativo