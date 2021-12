Mulher morre e jovem fica ferido após ataque a tiros no Bairro da Paz

Uma mulher morreu após um ataque a tiros na noite desta quarta-feira, 31, na rua Santa Bárbara da Paz, no bairro da Paz, em Salvador. De acordo com informações do boletim diário da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu por volta das 20h46.

Conforme a Polícia Militar, equipes da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foram acionadas e encaminhadas ao bairro. No local, a guarnição foi informada que uma mulher de 32 anos, identificada como Nadjane Freitas Lima, e um jovem não identificado foram atingidos pelos disparos.

Ainda segundo o órgão, a mulher foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Bairro da Paz, porém, não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde e a identidade da outra pessoa ferida não foram revelados.

Conforme a Polícia Civil o crime testemunhas informaram que os tiros foram efetuados de dentro de um carro branco, placa não anotada. A motivação será esclarecida.

A 1° DH/Atlântico Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime.

