Mulher morre e homem fica ferido em acidente na av. Caribé

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente na madrugada desta terça-feira, 26, por volta das 2h, na avenida Caribé, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

As vítimas ocupavam uma van que bateu no fundo de um caminhão que estava parado na pista, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Testemunhas relataram que não chovia na hora da colisão, mas que a pista estava molhada e escorregadia.

Com a colisão, as vítimas ficaram presas nas ferragens. O motorista conseguiu ser retirado com vida, mas a mulher, identificada como Edna Maria Santiago, 34 anos - que ocupava um lugar na frente da van -, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo Salvar e pelo Corpo de Bombeiros. O corpo de Edna foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista da van, de nome não identificado, foi levado para um hospital da cidade. A unidade não foi divulgada. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Trânsito

Por causa do acidente, motoristas enfrentam engarrafamento no início da manhã na avenida Paralela, no sentido rodoviário, mas a situação já foi resolvida e o tráfego foi liberado.

