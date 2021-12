Mulher morre e 21 ficam feridos em acidente na BR-324

Uma mulher morreu e outras 21 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira, 18, por volta de 5h, no km 616 da BR-324, próximo à entrada do bairro de Águas Claras.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um micro-ônibus do município de Ribeira do Pombal, que transportava moradores para realizar exames médicos na capital, se chocou no fundo de um caminhão que estava carregado de galões de água mineral.

Tânia de Macedo Araújo, de 25 anos, que estava no micro-ônibus, morreu no local. Além dela, outros 21 passageiros sofreram ferimentos, sendo seis graves.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Viabahia, que administra a rodovia, para hospitais próximos, como o Eládio Lasserre, do Subúrbio, da Cidade e Clínica de São Marcos.

Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado na rodovia, para os motoristas que seguiam com destino a Salvador.

