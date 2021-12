Mulher morre durante assalto no bairro do Itaigara

Um assalto ao Max Center, no Itaigara, terminou em morte na tarde deste sábado. A vítima, Virgínia Maria Pacheco Nonato, 62 anos, faleceu poucos minutos após ter recebido um disparo de arma de fogo no tórax, que afetou a região do pulmão.



O crime aconteceu às 14h59, em frente à loja Mundo Verde. Cinco homens haviam assaltado a loja Dan Acessórios e Bijouterias, a poucos metros do local do homicídio. Um vigilante do estabelecimento comercial percebeu o movimento e abordou um dos assaltantes.



Os dois homens entraram em uma luta corporal e outro assaltante fez três disparos, tendo um deles atingido Virgínia, que caminhava na área externa do Max Center.

Ela já havia falecido quando a viatura do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegou ao local.



Um pouco antes das 17 horas, o corpo foi removido. De acordo com o perito criminal do Departamento de Polícia Técnica (DPT), não foi possível saber de qual tipo de arma saiu o disparo. A polícia vai analisar o projétil que estava instalado no corpo da vítima e a arma de um dos assaltantes, que foi apreendida pelo vigilante.



Os criminosos também não foram identificados. "Provavelmente, depois de assistirmos às filmagens, vamos identificá-los", disse o soldado Amoedo, da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



Familiares e amigos aguardavam a ação da polícia, durante toda a tarde. Segundo a irmã de Virgínia, Simone Nonato, a vítima tinha acabado de retornar de uma consulta ao cardiologista e resolveu fazer compras na loja Mundo Verde, da qual era cliente.



Solteira e sem filhos, a dona de casa morava com a irmã em um apartamento na Paulo VI (Pituba). Ela era também irmã do jornalista Marcelo Nonato e do estilista Maurício Nonato. Virgínia é descrita por amigos e parentes como uma pessoa "serena e espiritualizada".

