Mulher morre atropelada por ônibus na Av. Suburbana

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na tarde desta sexta-feira, 11, por volta das 13h40, após ser atropelada por um ônibus, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. Uma criança também estava na bicicleta, mas não sofreu ferimentos graves.

De acordo com informações de testemunhas que estiveram no local, a vítima estava com uma criança na ciclovia, quando se desequilibrou e caiu. No momento da queda, a bicicleta foi arremessada, junto à mulher, para a pista. Ela foi atropelada por um ônibus, e o corpo, junto com a bicicleta, foi arrastado por alguns metros.

"A criança, milagrosamente, saiu sem nenhum arranhão. Ela [criança] caiu antes e foi parar no meio da pista com a bicicleta. Aí depois ela foi correndo atrás da mãe", informou a testemunha. Segundo o popular, criança permaneceu no local do acidente ainda sem identificação ou informações de parentes.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local e informou que o acidente ocorreu na região do Motel Oásis, sentido Paripe. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos.

