Mulher morre após se sentir mal no trânsito

Neuza Gonçalves Farias, de 72 anos, morreu nesta segunda-feira, 17, à noite, após passar mal dentro do veículo que dirigia, o Fiesta prata JRK-7506. A condutora, que estava sozinha, perdeu o controle da direção e subiu o meio-fio do passeio esquerdo da Rua Professor Milton Cayres Brito, no Caminho das Árvores.

O carro arrebentou o gradil do canteiro, batendo na parte de baixo da passarela que atravessa a Avenida Tancredo Neves. O acidente, que aconteceu às 20h25, mobilizou cerca de 50 pessoas. Muitas ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cerca de 25 minutos depois do acidente, uma equipe de socorristas da Salvar chegou ao local, retirou a vítima do interior do automóvel, colocando-a na maca. A vítima espumava pela boca. Eles prestaram os primeiros socorros, tentando estabilizar as funções vitais da mulher, porém ela continuava sem reagir. Como o oxigênio terminou, os socorristas tiveram que remover Neuza Farias para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde os médicos tentaram, sem sucesso, uma nova reanimação.

Socorro - Logo depois da saída da ambulância da Salvar, chegaram três ambulâncias da Samu. No Fiesta da vítima foi encontrada uma bolsa com vários remédios para a pressão arterial e receitas médicas. Uma das pessoas que tentaram socorrer a mulher guardou um estojo com a chave do carro, que foi entregue a policiais da 25ª Companhia, que estiveram no local.

Um veículo da Transalvador esteve no local por volta das 22h40 para fazer a ocorrência e solicitou o reboque para a remoção do veículo. Os agentes que chegaram para registrar a ocorrência constataram que a morte de Neuza Farias não foi causada pela colisão. O carro teve apenas um farol quebrado.

