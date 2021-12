Mulher morre após pular de micro-ônibus durante assalto em São Cristóvão

Uma mulher morreu depois de pular pela janela de um micro-ônibus do sistema complementar ao tentar fugir de três assaltantes no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima, que não teve o nome relevado, foi atropelada por uma moto ao se atirar do veículo.

De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM), o caso foi registrado na noite de quarta-feira, 21, por volta das 20h, na entrada do Parque São Cristóvão.

Os agentes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (49ª CIPM/ São Cristóvão) isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia.

Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que – após três homens, um deles armado, anunciarem o assalto – a mulher entrou em desespero, pulando do veículo. Ela foi atropelada em seguida, morrendo na hora. Os assaltantes teriam entrado no veículo na Estrada Velha do Aeroporto.

Os três suspeitos fugiram logo em seguida. Até o momento, ninguém foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

