Mulher morre após passar mal dentro de academia em Salvador

Uma mulher identificada como Jéssica Avelino Moraes, 25 anos, morreu após passar mal na academia On Shape, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A situação ocorreu por volta das 20h desta terça-feira, 27, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Ainda conforme o órgão, a vítima chegou a ser socorrida para um posto médico do bairro, mas não resistiu. Não há informações sobre as causas da morte.

Em comunicado no Facebook, a On Shape lamentou a morte da jovem e suspendeu as atividades desta quarta-feira, 28. "É com grande pesar que a direção comunica aos alunos que nesta quarta-feira, 28/06, academia não irá funcionar em memória do falecimento de uma aluna. A direção agradece a compreensão de todos", diz a nota.

De acordo com a Stelecom, o caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves). Familiares da mulher informaram, em entrevista à TV Bahia, que a jovem tomava anabolizante e que não era acompanhada por nenhum médico.

Também no Facebook, familiares e amigos próximos lamentaram a morte de Jéssica. "Fica a saudade e a lembraça do abraço apertado que você me deu quando nos encontramos", publicou uma. "Sempre irei lembrar do teu sorriso, sua alegria... e como me chamava carinhosamente...", lamentou outra.

