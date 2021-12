Mulher morre após cair de árvore no bairro da Graça

Uma mulher, que não teve a sua identidade revelada, morreu nesta terça-feira, 22, após cair de uma árvore que fica na região da avenida Centenário, no bairro da Graça, em Salvador.

De acordo com o Blog do Marcelo, a Polícia Militar (PM-BA) foi acionada pela manhã com a informação sobre uma idosa que teria tentado subir numa mangueira e despencado. Ao chegar no local do acidente, que fica próximo de um ponto de ônibus, o corpo foi encontrado próximo a uma escada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e tentou reanimar a mulher, mas sem sucesso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) ainda realizará uma perícia para verificar a exata causa do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, em Salvador.

