Mulher mata irmão esfaqueado após festa de família

Um homem foi assassinado pela irmã após uma festa de família no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário, na noite deste domingo, 17. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Edmar Lima de Souza, 45 anos, foi até a casa da irmã após a confraternização, onde os dois acabaram discutindo.

Durante o bate-boca, a suspeita, que não teve o nome revelado, esfaqueou o irmão no ombro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações se a suspeita foi presa. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

