Mulher mata companheiro após ser agredida e se entrega à polícia

Marcos Eugênio de Almeida da Silva, 51 anos, foi esfaqueado e morto pela companheira, Dalva da Silva, 42, na madrugada deete domingo, 3, dentro do apartamento do casal, no condomínio Esplanada do Sol, na rua Carlos Brandão Silva, transversal da avenida Cardeal Brandão Villela, na Mata Escura.

Dalva se entregou à polícia no início da manhã e alegou ter agido em legítima defesa, durante uma discussão e após o homem a xingar e tentar enforcá-la.

Segundo o major Souza Ferreira, comandante da 48ª CIPM (Sussuarana), a mulher procurou a 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves), por volta das 6h30, para relatar o ocorrido.

Em seguida, foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

Na unidade policial, ela contou que, para se defender, foi a cozinha e pegou uma faca tipo peixeira e desferiu um golpe no tórax do companheiro.

Agressão

Marcos Eugênio foi encontrado pelos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) caído no banheiro. Ele estava trajando apenas uma calça branca e segurava uma faca na mão direita.

Em depoimento à delegada Maria Tereza dos Santos, plantonista do DHPP, Dalva informou que era comum ser agredida pelo homem. Ela foi ouvida e liberada.

“Eles chegaram da rua, ficaram conversando com uns vizinhos, depois subiram. Nunca ouvi falar que eles brigavam”, disse Leandro Nascimento, 38, síndico do residencial.

Segundo ele, nenhum morador do bloco 181 – prédio onde o casal residia –, disse ter ouvido barulho de briga. Leandro afirmou que Dalva e Marcos estavam juntos há pouco mais de dois anos, mas que ela mora no condomínio há mais de uma década.

O casal não tem filhos. Sob anonimato, um policial civil falou que Marcos tinha dois registros na Delegacia Especializada de Atendimento à da Mulher (Deam), por agressão e ameaça.

