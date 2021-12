Mulher leva facada na perna e morre em Paripe

Durante um ano e seis meses, o namoro entre a babá Sandra Luzia Santos Ribeiro, 33 anos, e o carregador Luciano Machado, 38, foi motivo de preocupação para os parentes da mulher.

Eles temiam que as brigas, as agressões físicas e as ofensas entre o casal terminassem de forma trágica. Infelizmente, foi o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 14.

Sandra foi esfaqueada na perna esquerda e morreu, às 6h da manhã, no Hospital do Subúrbio (HS), horas após chegar à unidade. A situação ocorreu na casa de Luciano, por volta de 1h, na Travessa Joselito Santana, em Paripe. Eles moravam juntos há cerca de dois meses.

Após informar à polícia que a própria Sandra havia se esfaqueado, o carregador voltou atrás e disse que a namorada foi ferida acidentalmente durante luta corporal.

Ele contou ao delegado Nilton Borba, titular da 5ª DT (Periperi), que discutiu com a mulher por causa de ciúmes e, durante a briga, ela pegou a faca para agredi-lo. Luciano disse que Sandra foi ferida quando ele tentou desarmá-la.

Histórico de violência

Inconsolável, a doméstica Jovanice Dias, 28, afirmou que a irmã não tinha motivos para se matar e acusou o cunhado. "Minha irmã estava feliz, cheia de planos. Conseguiu convencê-la a ir morar com ele e agora faz isso", desabafou, entre lágrimas.

Conforme ela, Luciano é usuário de drogas e costumava agredir a irmã. Inclusive, já havia lhe atropelado. "Uma vez ela disse que tinha sido atropelada por um ônibus, mas depois descobrimos que foi ele", lembrou.

