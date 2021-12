Mulher joga solvente e ateia fogo em homem durante discussão

Um homem e uma mulher estavam bebendo neste domingo, 14, quando começou uma discussão entre os dois. Segundo informações do Posto Policial do Hospital do Subúrbio (HS), durante o desentendimento, a mulher pegou uma vasilha com solvente e jogou contra a vítima. Logo depois, ela ateou fogo no homem. O crime aconteceu na rua Alto do Tanque, em Periperi, na capital baiana.

De acordo com a polícia, a vítima, que é chapista, está internada no HS, aguardando ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. A mulher foi encaminhada para Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento entre os dois. O estado de saúde do homem é desconhecido.

adblock ativo