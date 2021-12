Mulher fica ferida após derrubar poste no Costa Azul

Um acidente na avenida Professor Manoel Ribeiro, no Costa Azul, deixou uma mulher de 63 anos ferida, na manhã desta terça-feira, 26. Tânia Maria Cardoso foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital particular.

O carro dirigido por Tânia bateu e derrubou um poste por volta das 6h desta terça próximo ao Centro de Convenções. Com isso, o trânsito no local segue complicado. Por volta das 8h, o poste ainda não havia sido retirado da rua.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que uma equipe do órgão está no local para auxiliar os motoristas que passam pela via. As circuntâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O estado de saúde de Tânia não foi divulgado.

