Mulher fica ferida após acidente de moto na Rótula do Abacaxi

Uma mulher ficou ferida após um acidente de moto na manhã desta quinta-feira, 8, na avenida Heitor Dias, na Rótula do Abacaxi, em Salvador. O trânsito no local está congestionado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ainda não se sabe mais detalhes sobre o acidente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi encaminhada para o local.

Equipes da Transalvador também estão no local para organizar o fluxo de veículos no trânsito, que está intenso por conta do acidente.

