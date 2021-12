Mulher encontra suposto estuprador na rua 3 meses após crime

Uma mulher, não identificada, reconheceu o susposto homem que a estuprou quando passava pela Rua Direta do bairro do Uruguai nesta quarta-feira, 30. Ele seria o autor de um estupro sofrido por ela em dezembro do ano passado. A vítima reconheceu, além do rosto, uma tatuagem que o suspeito tem na panturrilha esquerda.

Na delegacia, a mulher contou à delegada Ana Virgínia Paim, titular da 3ª DT/Bonfim, que foi abordada por Fábio Carlos Barros Santos, de 31 anos, quando voltava do trabalho no ano passado. Armado com uma faca, ele teria obrigado que ela o acompanhasse, fingindo ser sua namorada, até um matagal próximo à linha do trem, na região da Baixa do Fiscal, onde a estuprou.

Após o crime, ela prestou queixa na delegacia e foi submetida a exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atestaram a violência. Fábio nega que tenha cometido o crime.

Com duas passagens por violência doméstica em 2012 e uma, em 2015, por brigas no Carnaval, o suspeito será encaminhado ao Sistema Prisional após a delegada solicitar à Justiça prisão temporária.

Virgínia orienta que outras mulheres que sofreram abuso registrem queixa. Segundo ela, a baixa notificação desse tipo de crime dificulta a retirada dos agressores das ruas.

Homem teve tatuagem reconhecida pela vítima (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

