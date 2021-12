Mulher encontra granada na Pituba

Os moradores da Pituba viveram uma noite atípica neste domingo, quando uma granada, de uso exclusivo do exército, foi encontrada na lixeira de um prédio por volta das 17h. De acordo com informações da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar, a empregada de um dos apartamentos do Edifício Varandas do Nascente, que fica na Rua das Angélicas, achou o explosivo na lixeira do prédio e avisou ao síndico.

A polícia foi chamada e uma equipe especial do batalhão de choque foi deslocada para o local e isolou a área. Segundo a 13ª Companhia, a equipe especial levou a granada para a Praça Jardim da Pituba, conhecida como "Praça da Maconha", onde o armamento foi detonado por volta das 21h, ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente da Polícia Militar Eduardo Garrido, a granada já havia sido utilizada mas ainda havia restos de pólvora, o que poderia ter causado um acidente de grandes proporções no edifício.

O local já foi liberado e o trânsito flui sem lentidão. O caso está sendo investigado por agentes da 16ª Delegacia de Polícia, na Pituba.

adblock ativo