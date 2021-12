Mulher em trabalho de parto é socorrida por policiais no Calabar

Uma mulher que estava em trabalho de parto foi socorrida por policiais militares da Base Comunitária (BCS) do Calabar, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 23.

Daniela Paula Souza, 28 anos, foi encontrada caída no chão, na região da avenida Centenário. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a gestante foi encaminhada para o Hospital Sagrada Família, no Bonfim, onde aguarda o nascimento do bebê.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela nem do nascimento da criança.

