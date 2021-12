Mulher em situação de rua é atropelada por ônibus no Campo Grande

Uma mulher que vive em situação de rua foi atropelada por um ônibus da empresa Costa Verde, no final da manhã desta segunda-feira, 8. O acidente aconteceu no Campo Grande, próximo a entrada do Garcia, em Salvador.

A vítima, não identificada, foi atendida no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), minutos após o acidente. Pessoas que presenciaram o fato informaram à equipe do A TARDE que a mulher estava deitada com as pernas encolhidas em uma calçada mas as esticou quando o coletivo passou pela pista.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.

