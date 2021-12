Mulher em situação de rua dá à luz na Praça da Piedade

Uma mulher em situação de rua deu a luz por volta das 6h, desta quinta-feira, 23, em frente a Igreja da Piedade (Centro), em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Indiara Magna Moreira, foi atendida por uma equipe do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (Salvar).

De acordo com a Salvar, ao chegar no local a criança, que é do sexo masculino, já tinha nascido. A mãe e o filho foram encaminhados para a Maternidade Climério de Oliveira, no bairro de Nazaré.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.

adblock ativo