Mulher é violentada e espancada no bairro de Paripe

Uma mulher de 37 anos foi estuprada, espancada e ameaçada de morte quando saía de uma seresta na madrugada desta segunda-feira, 10, nas proximidades da linha do trem, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O caso foi registrado na Delegacia de Periperi (5ª DT) e, segundo o titular, delegado Nilton Borba, Antônio de Jesus Matos, 28, confessou o crime.

A agressão ocorreu por volta de 0h40. Em depoimento prestado na unidade, no final da manhã desta segunda, a vítima contou que Antônio a agarrou pelo pescoço e a levou para a praia, onde a violentou dentro de um barco atracado.

A mulher foi violentada por cerca de uma hora. "Ela reagiu e foi espancada. Ele bateu para obrigá-la a ceder", afirmou Borba.

Antes de deixar o local do crime, o agressor esmurrou o rosto da mulher, que teve uma sobrancelha partida.

