Mulher é torturada e morta após briga com vizinho em Cajazeiras IX

Uma mulher foi torturada e morta na noite deste domingo, 1º, no bairro de Cajazeiras IX, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), oito homens invadiram a casa de Ivonete de Souza Santos, 45 anos, e a tiraram do imóvel puxando pelos cabelos. Em seguida, ela foi baleada e morreu no local.

A polícia investiga a autoria e a motivação do homicídio. Contudo, o marido de Ivonete disse que ela tinha se desentendido com um vizinho no dia do crime. De acordo com ele, a vítima tinha reclamado de som alto e porque ele tinha invadido a laje da casa dela sem autorização.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

