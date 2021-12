Mulher é resgatada após passar cinco dias em cativeiro pelo namorado

Uma mulher de prenome Célia foi resgatada na quarta-feira, 14, no bairro de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, após passar cinco dias em cárcere privado. Ela foi encontrada em casa com pés e mãos amarradas por peças de suas próprias roupas pelo namorado.

De acordo com a Secretaria da segurança Pública (SSP-BA), Juscelino dos Santos Correia mantinha a vítima aprisionada enquanto saía para trabalhar. Ele utilizava uma arma de fabricação artesanal para ameaçar a mulher.

Mesmo fraca e debilitada por falta de alimentação, Célia conseguiu falar com um ex-companheiro, por meio do celular, que acionou a polícia. O resgate foi realizado por equipes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe).

Ainda segundo a SSP-BA, Juscelino dos Santos, que estava nas proximidades do imóvel trabalhando em um caminhão de coleta, fugiu ao perceber a chegada da polícia.

Após o resgate, a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) bairro para receber os primeiros cuidados e, em seguida, para a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam/Paripe), onde o caso foi registrado.

A titular da Deam, delegada Vânia Nunes Matos, informou que solicitará a prisão preventiva de Juscelino dos Santos.

