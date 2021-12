Mulher é presa suspeita de ter matado rivais do tráfico

Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira, 22, por suspeita de tráfico, na região do Calabetão, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Bianca dos Santos Santana, de 24 anos, tem mandado de prisão em aberto por um homicídio, ocorrido em junho de 2016.

Ela é acusada de matar Cléber Lima Barbosa, 20, e Lucas Davi Santos Sacramento, 15, e tentar contra a vida de Antônio José de Jesus Machado, 43. O crime foi motivado pela disputa por pontos de drogas. A suspeita cometeu o crime junto com três comparsas, que estão sendo procurados pela polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, Bianca foi encaminhada para o sistema prisional.

