Mulher é presa suspeita de fraudar empréstimo bancário

Cássia Gomes Delitsch, de 58 anos, foi presa na tarde desta terça-feira, 9, em Salvador, suspeita de fraudar empréstimo bancário. Além de dinheiro, foram apreendidos vários documentos falsos e formulários.

De acordo com a Polícia Civil, Cássia foi flagrada quando saía de uma agência no bairro do Imbuí depois de sacar a quantia de R$ 4,8 mil, decorrente de um empréstimo fraudulento.

A polícia informou ainda que a suspeita obtinha os dados das vítimas em São Paulo e realizava a fraude na capital baiana. Nos últimos dois anos, ela fez mais de 20 empréstimos.

Cassia, que já foi presa em São Paulo e Santa Catarina por estelionato, foi autuada em flagrante pelo mesmo crime e está à disposição da Justiça.

adblock ativo