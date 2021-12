Mulher é presa por tráfico de drogas no IAPI

Acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, uma mulher identificada como Nadine do Amor Divino foi presa nesta madrugada, 4, por equipes das Rondas Especiais, na localidade do Bem Amado, no bairro do IAPI.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nadine estava em casa com um parceiro, que ao perceber a aproximação da polícia, atirou contra a guarnição e fugiu.

No local, foram encontradas 20 pedras de crack, 11 porções de maconha, 11 pinos de cocaína, um carregador para pistola 9 milímetros com seis munições e ainda embalagens vazias para armazenamento de drogas. Nadine foi presa em flagrante e todo material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Bahia.

