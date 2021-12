Mulher é presa por tentar sacar dinheiro de pensionista falecida

Érica de Jesus Nascimento foi detida nesta segunda-feira, 12, após tentar sacar uma pensão paga pelo Fundo Municipal de Previdência do Servidor (Fumpres) a uma pensionista falecida. Ela é suspeita de cometer o crime de falsidade ideológica ao se passar como filha de criação de Maria Gertudes Souza Teixeira,que morreu em 2007.

De acordo com a prefeitura de Salvador, o caso gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 160 mil. Maria Gertudes era beneficiária por ser esposa do servidor aposentado Agenor José Teixeira, que faleceu em 1992. A fraude foi descoberta após uma auditoria realizada pela Diretoria de Previdência que comprovou o óbito da mulher. Ao cruzar os dados, o órgão identificou que houve um recadastramento obrigatório realizado de forma presencial, em dezembro de 2017.

Na última quarta, 7, Érica foi à Diretoria de Previdência e se identificou como filha de criação e, depois, como neta de Maria Gertudes. Ela chegou a ir ao local junto com uma outra mulher que se passou pela beneficiária. Porém, no mesmo dia, a dupla acabou passando por uma entrevista no serviço social

Na ocasião, a mulher que havia se identificado como sendo a beneficiária falecida foi questionada quanto ao nome do marido e onde ele havia trabalhado na prefeitura. A suspeita afirmou não se lembrar e também não soube informar o nome do suposto cônjuge, assim como o atual endereço.

No fim da semana passada, uma denúncia foi encaminhada à Polícia Civil devido aos indícios de fraude e de falsidade ideológica e falsificação de documento público. Foi considerado que a questão também tenha chegado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por causa de o fato da pensão ter sido restabelecida em dezembro de 2016 e paga até agosto de 2017, período de tempo muito posterior à morte de Maria Gertrudes.

Érica de Jesus Nascimento foi levada para Central de Flagrantes da Polícia Civil, na avenida ACM, pela Guarda Civil Municipal, e fica à disposição da Justiça.

