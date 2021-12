Mulher é presa por negociar encontros sexuais por meio de rifa em Salvador

Uma mulher foi presa em flagrante por negociar encontros sexuais por meio de uma rifa, no bairro do Itaigara, em Salvador. A prisão aconteceu na noite da última quarta-feira, 1º, quando a polícia desarticulou uma casa de prostituição que funcionava em uma mansão no local.

De acordo com a Polícia Civil , a mulher negociava os encontros sexuais por meio de sorteios de bilhetes virtuais. As sorteadas eram obrigadas a fazer o programa. Além das mulheres, a rifa também oferecia garrafas de uísque.

A polícia também informou que o esquema era divulgado em um perfil da casa de prostituição em uma rede social, Seis garotas de programa foram encontradas no local.

“Elas eram ‘coisificadas’ ao serem tratadas como objetos, negociadas em ‘rifa’ e niveladas a bebidas alcoólicas, além da própria exploração sexual. Encontramos seis garotas de programa no imóvel, que confessaram a atividade naquele local”, explicou a titular de Dercca, delegada Simone Moutinho.

No local, foram encontradas R$ 32 mil, 100 euros, 277 dólares e folhas de cheque. Além de Maquinetas de cartão de crédito, cadernos com anotações e documentos das garotas de programas.

A polícia foi acionada após a denúncia de que existia exploração sexual infanto-juvenil, no entanto, não foram encontradas menores no local. A prisão da mulher foi feita por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A ação também contou com poio do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), e as investigações seguirão para apurar se há exploração infanto-juvenil no local.

A mulher presa, que administrava o local, já passou por exames, e está à disposição da Justiça.

Detalhes da rifa, que oferecia além das mulheres, bebidas | Foto: Reprodução

