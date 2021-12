Mulher é presa por compra fraudulenta na internet

Policiais do do Grupo Especializado de Repressão a Crimes por Meios Eletrônicos (GME) prenderam Isabel Borges dos Santos, de 24 anos, nesta segunda-feira, 11, em flagrante. Ela retirava um smartphone, mediante a apresentação de documentos falsos, na agência dos Correios da Pituba, e foi autuada por falsidade ideológica e estelionato.

As investigações do GME buscam identificar e prender outros integrantes da quadrilha acusada de fazer um esquema de compra fraudulenta de celulares e produtos eletroeletrônicos na internet.

No depoimento, Isabel afirmou receber R$ 50 por cada celular retirado da agência dos Correios, e ter ganhado um smartphone da quadrilha para manter contato com os comparsas. As compras no site são efetuadas através de cartões de crédito de terceiros.

Isabel informou que os produtos são adquiridos por um comparsa. Outro homem, segundo ela, lhe entrega a documentação e a autorização falsas, a serem apresentadas na agência dos Correios. Um terceiro envolvido no esquema recebe as encomendas, entregues por ela em locais previamente combinados, geralmente na região do bairro Tancredo Neves.

Com Isabel foram encontrados o smarthpone, dentro de um envelope, além de um classificador azul, contendo duas autorizações para retirar encomendas nos Correios, e a cópia de um documento pessoal, todos em nomes de terceiros.

Uma das vítimas identificadas informou residir em São Paulo e disse não ter adquirido nenhum celular pela Internet e não autorizou ninguém a fazer compras em seu nome.

