Mulher é presa por agredir marido com barra de ferro na Bahia

Uma mulher foi presa no município de Jeremoabo (a 390 km de Salvador), nesta quinta-feira, 5, depois de agredir o marido com uma barra de ferro. Ela também incendiou o quarto onde os dois dormiam. Maria Daniela Ferreira da Rocha, 23 anos, disse à polícia que cometeu a agressão e ateou fogo no cômodo por ter sido expulsa de casa pelo companheiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no dia 16 de setembro e exames de corpo de delito feitos pelo homem constataram lesões graves. No dia 27, enquanto a vítima se recuperava dos ferimentos, em uma unidade hospitalar, Maria Daniela foi até a casa onde morava com o marido e ateou fogo no imóvel, que fica no fundo da residência da sua sogra.

O titular da Delegacia Territorial (DT), de Jeremoabo, delegado Ailton José de Souza, aguarda a conclusão dos laudos periciais para saber como a mulher iniciou o incêndio.

Maria Daniela já está no presídio de Paulo Afonso e vai responder por lesão corporal grave, violência doméstica e incêndio. A polícia ainda investiga o envolvimento dela em furtos e agressões físicas à outras pessoas do município.

adblock ativo