Mulher é presa pela terceira vez por tráfico de drogas no subúrbio

Lucia Cristina Cruz dos Santos, de 22 anos, foi presa pela terceira vez por suspeita de tráfico de drogas no subúrbio ferroviário. Ela foi levada para 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi).

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), com ela, foram apreendidos pinos de cocaína, no bairro de Fazenda Coutos III. Após aborgagem, Lucia Cristina os levaram os policiais até um terreno baldio, onde estavam enterradas mil trouxas de maconha.

Além dela, o padrasto, irmão e namorado da suspeita respondem a inquéritos também pela venda de entorpecentes.

