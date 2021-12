Mulher é presa em flagrante transportando tabletes de maconha

Uma jovem, identificada como Laise Cristina Lacerda Silva, foi presa no último domingo, 6, com sete tabletes prensados de maconha no bairro da Saúde, em Salvador.

Segundo o portal Verdinho Itabuna, a mulher transportava as drogas em duas mochilas e estava na garupa de um mototáxi no momento da abordagem. Ela ainda informou que as drogas seriam entregues a criminosos no bairro da Fazenda Grande do Retiro.

De acordo com a coordenadora da Central de Flagrantes, Emília Blanco, Laise informou que quando seu marido ficou preso no Complexo Mata Escura, conheceu outros criminosos e passou a realizar os serviços.

adblock ativo