Mulher é presa em flagrante com maconha e embalagens para droga no Calabar

Uma mulher foi presa em flagrante com maconha e embalagens usadas para acondicionar droga, nesta quinta-feira, 20, no bairro do Calabar, em Salvador. Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico fazia rondas na região, quando perceberam a presença de suspeitos que fugiram quando viram os policiais.

Com a mulher, foram encontrados cerca de 254 embalagens com maconha, 780 pinos vazios e 235 plásticos para acondicionar drogas, uma balança, um celular e outros objetos utilizados para o preparo de entorpecentes.

A traficante e a droga foram encaminhados à Central de Flagrantes.

