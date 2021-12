Mulher é presa em casa com granadas e drogas em Paripe

Uma mulher, de 28 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa na tarde desta quinta-feira, 21, com duas granadas e maconha. A prisão aconteceu durante uma abordagem em uma casa cenário de um vídeo divulgado nas redes sociais.

A gravação mostra um suspeito de tráfico da região, conhecido como “Ciel”, castigando dois adolescentes que supostamente praticaram o crime de estupro. O imóvel, que fica na região da Portelinha, em Paripe, foi reconhecido pelos policiais.

Ciel estava na casa, mas percebeu a aproximação dos policiais da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) e fugiu pelos fundos do imóvel. A mulher continuou no local e foi presa por ter sido flagrada com as granadas e drogas.

Vigilância

Segundo a PM, Ciel montou uma rede de vigilância na Portelinha. Ele obrigou moradores a instalar câmeras de videomonitoramento para acompanhar no celular a chegada da polícia e o trânsito de viaturas no local. As câmeras foram retiradas e apreendidas pelos policiais.

A mulher foi encaminhada para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). A polícia ainda procura o suspeito.

