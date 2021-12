Mulher é presa com fuzil que seria entregue a comparsas em Salvador

Uma mulher foi presa na noite deste domingo, 7, com um fuzil que seria entregue no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ítala Jéssica Cunha Neves foi interceptada na BR-242, por policiais rodoviários federais, que também apreenderam o armamento.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a suspeita transportava o material – um fuzil calibre 5.56, fabricado nos Estados Unidos – no bagageiro de um ônibus da empresa Rápido Federal, que fazia o trajeto Goiânia-Salvador.

Moradora do Vale das Pedrinhas, Ítala informou, durante depoimento à polícia, que faria a entrega da arma para comparsas do Nordeste de Amaralina. De acordo com a SSP, a mulher havia participado de manifestações contra a polícia, em decorrência das mortes de traficantes em confronto com as forças de segurança.

O caso será investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

