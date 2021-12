Mulher é presa com ecstasy escondido em garrafas de vinho no aeroporto de Salvador

Uma passageira foi presa na madrugada desta quarta-feira, 22, no aeroporto internacional de Salvador, com 4,5 litros de MDMA, que é o princípio ativo do ectasy. A mulher de 28 anos, natural de Vitória (ES), transportava a droga acondicionada em garrafas de vinho dentro de três caixas de madeira escondidas em duas malas.

Segundo a Polícia Federal (PF), a mulher tinha passado pelo posto da Receita Federal e já estava na área externa do aeroporto quando foi abordada. A suspeita veio em um voo de Lisboa, em Portugal. Não há informações para onde a substância estava sendo levada.

A mulher foi presa em flagrante, indiciada por tráfico internacional de entorpecentes e encaminhada para o sistema prisional. Ela permanecerá à disposição da Justiça.

Drogas no aeroporto

Este é terceiro caso de tráfico internacional registrado em menos de uma semana no aeroporto de Salvador. Na última sexta-feira, 17, uma outra mulher foi presa após ser flagrada com 1,5 quilos de cocaína escondida na mala.

Uma quantia de US$ 990 dólares, em espécie, também foi encontrada com a suspeita. Ela ia embarcar em um voo para Lisboa.

O outro caso aconteceu no sábado, 18, quando uma venezuelana tentava embarcar em um voo Salvador-Lisboa-Bruxelas, com 3,6 quilos de entorpecente também escondidos na bagagem.

De acordo com a PF, nos dois casos, as drogas foram descobertas após procedimento padrão de migração.

